ಮುಂಬೈ–ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ ಬುಲೆಟ್‌ ರೈಲಿನ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ₹1.98 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯ ಮುಂಬೈ– ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಿನ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವು ₹1.98 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗದ ವೆಚ್ಚ ₹1.08 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, 'ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣದಿಂದ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>ಶೇ 56.6ರಷ್ಟು ಭೌತಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 2025ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ₹85,801 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. </p><p>ಭೂಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ನಿಧಾನವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಏರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p><p>2017ರಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2023ರ ಒಳಗಾಗಿ ಇಡೀ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಸೂರತ್–ಬಿಲಿಮೊರಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಹಂತವು 2027ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ಚಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಕಳೆದ ವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. </p><p>508 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗವು 2029ರ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. </p>