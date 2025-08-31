ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
Mann Ki Baat | ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್' ಭಾಷಣದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

‘ಸ್ವದೇಶಿ’ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿರಲಿ– ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಪಿಟಿಐ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:08 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:08 IST
ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಇದೀಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ
Narendra ModiMAN KI BAAT

