Mann Ki Baat | ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್' ಭಾಷಣದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳಿದ್ದು, 'ಸ್ವದೇಶಿ' ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ವದೇಶಿಯೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು' ಎಂದು ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ'ದ ಹಾದಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿ ದೆ ಎಂದು ಸ್ವದೇಶಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡ ಮಾಸಾಂತ್ಯದ 'ಮನದ ಮಾತು' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 125ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇದೀಗ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂದೆ ದಸರಾ, ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಡುಗೊರೆಯಿರಲಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಲಿ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿಯೇ ಆಗಲಿ... ಈ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಮರೆಯಬಾರದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಇದು ಸ್ವದೇಶಿ ಎಂದು. ಈ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡುವುದು (ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್) ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಗುರಿ. ಇದಕ್ಕಿರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಕುಸಿದಿರುವ ಸಂದರ್ಭ, ದೇಶವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಇದೀಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ</span></div>.<h2> ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು</h2><p> * ಮೇಘಸ್ಫೋಟ ಮಳೆಯಿಂದಾದ ಹಾನಿ </p><p>* ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ</p><p> * ಜಮ್ಮು– ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ </p><p>* ನಿಜಾಮರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವಿಮೋಚನೆ </p><p>* ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರು ಬಿಡಿಸಿದ ರಾಮಾಯಣದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ </p><p>* ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ 51 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ</p>