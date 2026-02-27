ದೆಹಲಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ..

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪಾರ್ಕ್ ವಿನೂತನ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.</p><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಕೇವಲ ₹ 500 ರಿಂದ ಹುಲಿಗೆ ₹ 50 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜೀತ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ದತ್ತು ದರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ದಿನದ ದತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಲಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚುಕ್ಕೆ ಜಿಂಕೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ದತ್ತು ಶುಲ್ಕ ₹ 18000 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ದಿನದ ದತ್ತು ಶುಲ್ಕ ₹ 500 ಆಗಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಹುಲಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ದತ್ತು ಶುಲ್ಕ ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಇದರ ದಿನದ ದತ್ತು ಶುಲ್ಕ ₹ 50,000 ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದತ್ತು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಾರ್ಷಿಕ ಮೊತ್ತ ನೀಡಿ ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣ ಹರಿದುಬರಬಹುದು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ದತ್ತು ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ 2022ರಿಂದಲೇ ವಾರ್ಷಿಕ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಶುಲ್ಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಗದಗ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಬತ್ತು ಕಡೆ ಮೃಗಾಲಯವಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ವಾರ್ಷಿಕ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಈ ಮೃಗಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>