<p><strong>ಪಟ್ನಾ</strong>: '2025ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸೋಲಿಸಲು ಬಿಹಾರದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ₹40,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಜೆಡಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವಿರೋಧ ಯಾದವ್ ಅವರು, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದ ಚುನಾವಣಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಕುರಿತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸೋಲುಣಿಸಿ, ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ನೀವು (ಜೆಡಿಯು) ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಭಯ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಯ ತಂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ನೀವು ₹40,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಬಹುದು. ಮುಂದೆ ನಮಗೂ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಹೇಳಿದರು.