ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

₹1,575 ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ವಂಚಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮಾಸ್ಟರ್‌; 3 ವರ್ಷ ಜೈಲು; ₹10 ಸಾವಿರ ದಂಡ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:13 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CourtFraud casePost officePostal departmentMoney Order

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT