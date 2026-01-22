ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಕೇರಳ ಲಿಟರೇಚರ್‌ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ | ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರ ಮೌನವಾಗಿಸುವ ಆಡಳಿತ: ಪ್ರಕಾಶ್‌ರಾಜ್

ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್‌ರಾಜ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 16:14 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 16:14 IST
ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅಪರಾಧಿ ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.
– ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರಾಜ್‌, ನಟ
