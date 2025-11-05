ಗುರುನಾನಕ್‌ ಜಯಂತಿ: ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು

The life and message of Sri Guru Nanak Dev Ji continue to guide humanity with timeless wisdom. His teachings of compassion, equality, humility and service are very inspiring. Greetings on his Parkash Purab. May his divine light keep illuminating our planet forever. pic.twitter.com/q2v6mMhUO8— Narendra Modi (@narendramodi) November 5, 2025
On the auspicious occasion of Guru Nanak Jayanti, I extend my warm greetings and best wishes to all Indians living in India and abroad, especially our Sikh brothers and sisters. pic.twitter.com/sMsQnJDFFS— President of India (@rashtrapatibhvn) November 5, 2025
गुरु नानक देव जी की करुणा, प्रेम, सौहार्द और ‘सरबत दा भला’ की शिक्षाएं हम सभी के लिए सदैव मार्गदर्शक रहेंगी। उनके आदर्श संपूर्ण मानवता के लिए प्रकाशपुंज हैं, जो हमें सद्भाव और सेवा के पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 5, 2025
आप सभी को गुरु पूरब की लख-लख बधाइयां। pic.twitter.com/U9iDHu8TrL
ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ಸತ್ಯ, ಸಹನೆ ಮುಂತಾದ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ರೂಪಕೊಟ್ಟು, ಮನುಕುಲವನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಗುರು, ದಾರ್ಶನಿಕ, ಮಾನವತಾವಾದಿ ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯಂದು ಅವರ ಜೀವನ, ಆದರ್ಶವನ್ನು ನೆನೆದು, ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ.— Siddaramaiah (@siddaramaiah) November 5, 2025
ಸಮಸ್ತ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಾನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗುರುನಾನಕ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.… pic.twitter.com/XisT2JjZqi
