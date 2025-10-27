ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಇಡಿಯಟ್‌: ಅಸ್ಸಾಂ CM ಕಿಡಿಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ?

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 12:40 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 12:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
AssamPriyank kharge

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT