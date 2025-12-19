ಟ್ಯಾಗೋರ್‌ ಕಲಾಕೃತಿ ₹10.73 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿ ‘ಫ್ರಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಡಾರ್ಕ್’ ಹರಾಜೊಂದರಲ್ಲಿ ₹10.73 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ರಿಂದ 17ರವರೆಗೆ ‘ಅಸ್ತಗುರು’ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹163.65 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 87 ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ತೈಯಬ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ, ‘ಅನ್ಟೈಟಲ್ಡ್ (ಗೆಸ್ಚರ್)’ ಕಲಾಕೃತಿ ₹53.54 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು 1937ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದ ಕಲಾಕೃತಿಯು ಕತ್ತಲೆ–ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ನೋವು ನಲಿವುಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹರಾಜು ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೃಷನ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ‘ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್’ ಕಲಾಕೃತಿಯು ₹10.22 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಬಕ್ರೆ ಅವರ ‘ಮೋನಾಲಿಸಾ’ ₹2.30 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>