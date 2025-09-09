ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ | ರಾಹುಲ್‌ ಪೌರತ್ವ: ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲು

ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಪೌರತ್ವ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ– ಇ.ಡಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ
ಪಿಟಿಐ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:35 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:35 IST
ಇ.ಡಿ. ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ವಿಘ್ನೇಶ್‌ ಶಿಶಿರ್‌–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಇ.ಡಿ. ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ವಿಘ್ನೇಶ್‌ ಶಿಶಿರ್‌–ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
