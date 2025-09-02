ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನಿಗೆ ಹೊಸ ಬೈಕ್‌ ಕೊಡಿಸಿದ ರಾಹುಲ್‌

<p><strong>ಪಟ್ನಾ</strong>: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಮತದಾರರ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆ’ ವೇಳೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದರ್ಭಂಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೊಸ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ ಖುದ್ದು ಬೈಕ್ ಕೀ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ‘ಎಕ್ಸ್’ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೈಕ್ ಪಡೆದ ಶುಭಂ ಸೌರಭ್ ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ದರ್ಭಂಗಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ನಂತರ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು’ ಎಂದು ಸೌರಭ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸೆ.1ರಂದು ಪಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಂದೆಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮೊದಲಿಗೆ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪಟ್ನಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ‘ಮತದಾರರ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆ’ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ನ ಕೀ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು’ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">‘ಹೊಸ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ನಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಭಾವುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಸೌರಭ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>