ಫಡಣವೀಸ್‌ ಭೇಟಿಯಾದ ರಾಜ್‌ ಠಾಕ್ರೆ: ‘ಮಹಾ’ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ಜತೆ ಚುನಾವಣಾ ಮೈತ್ರಿ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ, ಎಂಎನ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ನಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿ ಕುರಿತಂತೆ ಫಡಣವೀಸ್ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಾಳಾ ನಂದಗಾಂವಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಲಬಾರ್ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ ‘ವರ್ಷಾ’ಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಫಡಣವೀಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 45 ನಿಮಿಷ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ನೀಡುವ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಧವ್ ನಡುವೆ ಚುನಾವಣಾ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿಯೇಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ರಾಜ್ ಅವರು ಫಡಣವೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ’: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಫಡಣವೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ, ‘ನಗರ ಯೋಜನೆ, ಮುಂಬೈನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಗರ ಯೋಜನೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ. ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಠಾಣೆ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ನಗರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಯೋಜನೆಯದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸಂಚಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿತು. ‘ಮಹಾದೇವಿ/ಮಾಧುರಿ’ ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಹಾಪುರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅದಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಿದಾಕ್ಷಣ ಧಾರಾವಿಯು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ನಗರ ನಕ್ಸಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ, ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ </blockquote><span class="attribution"> ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಾವಂಕುಲೆ, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ </span></div>.<div><blockquote>ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್ ಭೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಏಕೆ. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ </blockquote><span class="attribution">ಸಂಜಯ ರಾವುತ್, ಶಿವಸೇನಾ(ಯುಬಿಟಿ) ನಾಯಕ</span></div>.<div><blockquote>ಹಲವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲವು ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿ ವಿಪಕ್ಷದವರೇ ಆಗಿರಲಿ ಜನರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ </blockquote><span class="attribution">ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>