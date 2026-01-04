<p>ಶ್ರೀನಗರ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ್ಫೋಟದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿವೆ. </p><p>ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ವೈದ್ಯರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಘೋಸ್ಟ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p> ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ‘ಡ್ಯುಯಲ್-ಫೋನ್’ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂಧಿತ ವೈದ್ಯರಾದ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಗನೈ, ಅದೀಲ್ ರಾಥರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಘೋಸ್ಟ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಡಾ. ಉಮರ್ ಉನ್ ನಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಎರಡ್ಮೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p> ಆರೋಪಿಗಳು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ನಿತ್ಯದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅನುಮಾನ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗಳ(ಉಕಾಸಾ, ಫೈಸಲ್, ಹಾಶ್ಮಿ) ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫೋನ್ಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಮ್ಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು, ನಕಲಿ ಆಧಾರ್ ಬಳಸಿ ಸಿಮ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಘೋಸ್ಟ್ ಸಿಮ್ಗಳು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಸಿಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆಗೆ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಐಇಡಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಮುಂತಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>