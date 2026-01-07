ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪರೇಡ್‌ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೀಗೆ...

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪರೇಡ್ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 26 ರಂದು ನಡೆಯುವ <a href="https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2211006&reg=3&lang=2">ಪರೇಡ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ </a> ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 2,225 ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜ.5ರಿಂದಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಜ.14 ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ₹100 ಮತ್ತು ₹20 ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಪರೇಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜನವರಿ 28ರಂದು ನಡೆಯುವ ‘ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ರಿಟ್ರಿಟ್’ನ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸಹಿತ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಜ.29ರಂದು ನಡೆಯುವ ‘ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ರಿಟ್ರಿಟ್’ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. </p><p>ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ, ವಾಯುಪಡೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ ಸಂಗೀತದ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 31 ರಾಗಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ‘ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ರಿಟ್ರೀಟ್’. ಇದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ರಿಟ್ರೀಟ್ನ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸಹಿತ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ₹20 ಹಾಗೂ ಬೀಟಿಂಗ್ ದ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ₹100 ಟಿಕೆಟ್ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ’ಆಮಂತ್ರಣ್’ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.</p><p>ಆಮಂತ್ರಣ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗೆ ಭೇಟಿಕೊಡಿ (www.aamantran.mod.gov.in).</p><p>ಹೆಸರು, ಇ–ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ. ಒಟಿಪಿ ಬರುತ್ತದೆ.</p><p>ಒಟಿಪಿ ನಮೂದಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಅನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ.</p><p>ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುವವರಿದ್ದರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ.</p><p>ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿ ಅಂದಿನ ಕೋಟಾ ಮುಗಿಯವರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ನಡಯುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>