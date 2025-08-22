ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್: ವಿಜಯದಶಮಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ್‌ ಅತಿಥಿ 

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:12 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
RSSRamanath_kovindVijayadashami

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT