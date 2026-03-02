ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಶಬರಿಮಲೆ | ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶ: ಟಿಡಿಬಿ ವಿರೋಧ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:10 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:10 IST
ದೇವಸ್ವಂನ ನಿಲುವು ಒಂದೇ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ‍ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು
–ಕೆ. ಜಯಕುಮಾರ್, ಟಿಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
SabarimalaKeralaSabarimala Temple

