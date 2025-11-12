ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

CJI ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆತ ಪ್ರಕರಣ | ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ‌: ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:39 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:CJI ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆತ: ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್‌ರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಆಗ್ರಹ
CJI ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆತ: ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್‌ರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಆಗ್ರಹ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಿಜೆಐ ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆತ | ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ: ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ
ಸಿಜೆಐ ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆತ | ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ: ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಿಜೆಐ ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆತ: ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಎಂದ ಶರದ್ ಪವಾರ್
ಸಿಜೆಐ ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆತ: ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಎಂದ ಶರದ್ ಪವಾರ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಅಪಮಾನ ಸಹಿಸಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲೇ CJI ಅವರತ್ತ ಶೂ ಎಸೆದ ವಕೀಲ
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಅಪಮಾನ ಸಹಿಸಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲೇ CJI ಅವರತ್ತ ಶೂ ಎಸೆದ ವಕೀಲ
Supreme Court of IndiaDelhi High CourtSupreme Court JudgesCJI Gogoi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT