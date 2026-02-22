<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು 6 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನರ್ಹ ಮತದಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳಿಸಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಎಸ್ಐಆರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ, 68,12,711 ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳಿಸಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಮೊದಲು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ 5,08,43,436 ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಂತರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 4,40,30,725ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಶೇ 13.40 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 34,25,078 ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಮುನ್ನ 5,74,06,143ರಷ್ಟಿದ್ದ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 5,39,81,065ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಶೇ 5.97ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 5,46,56,215 ರಿಂದ 5,15,19,929ಕ್ಕೆ(-31,36,286) ಇಳಿದಿದೆ. ಛತ್ತೀಸಗಢದಲ್ಲಿ 2,12,30,737 ರಿಂದ 1,87,30,914ಕ್ಕೆ(-24,99,823) ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 2,78,50,855 ರಿಂದ 2,69,53,644ಕ್ಕೆ(-8,97,211) ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ 11,85,034 ರಿಂದ 10,57,566ಕ್ಕೆ(-1,27,468) ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p><p> ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 3,10,404 ರಿಂದ 2,58,040ಕ್ಕೆ (-52,364), ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 10,21,578 ರಿಂದ 9,44,211ಕ್ಕೆ(-77,367) ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ 57,813 ರಿಂದ 57,607ಕ್ಕೆ(-206) ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p><p> ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯು ಅನರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸಾವು, ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಬಹು ನೋಂದಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಅರ್ಹತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಸ್ಐಆರ್ ದತ್ತಾಂಶ ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.Donald Trump Tariff |ಪ್ರತಿಸುಂಕ ಶೇ15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಟ್ರಂಪ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>