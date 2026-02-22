ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಪೂರ್ಣ:ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:39 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Donald Trump Tariff |ಪ್ರತಿಸುಂಕ ಶೇ15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಟ್ರಂಪ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Donald Trump Tariff |ಪ್ರತಿಸುಂಕ ಶೇ15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಟ್ರಂಪ್
Donald Trump Tariff |ಪ್ರತಿಸುಂಕ ಶೇ15ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಟ್ರಂಪ್
SirElection Commisision

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT