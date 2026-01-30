ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
ಎನ್‌ಸಿಪಿಗೆ ಸುನೇತ್ರಾ ಪವಾರ್ ನಾಯಕಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವ ಛಗನ್ ಭುಜಬಲ್

ಪಿಟಿಐ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 15:36 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 15:36 IST
ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲ
ಸಂಜಯ್‌ ರಾವುತ್ ಶಿವಸೇನಾ (ಯುಬಿಟಿ) ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ
Maharashtra PoliticsNCPSunetra Pawar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

