ರಜಾ ದಿನದಂದೂ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧ: ಸಿಜೆಐ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆರಂಭದ ದಿನವಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರಜಾ ದಿನಗಳಂದೂ ತುರ್ತು ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ಸಿಜೆಐ) ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜಾಯ್ಮಾಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿಪುಲ್ ಎಂ ಪಾಂಚೋಲಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು, 'ಅರ್ಜಿಗಳ ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.</p>.<p>'ನಾವು ಸೋಮವಾರವೂ ನ್ಯಾಯಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಇತರ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಹೇರಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ರಜಾ ದಿನದಂದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಡೆಸೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜನವರಿ 2ರವರೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.</p>