ಜಲ್ ಮಹಲ್‌: ಐಎಎಫ್‌ ತಂಡದ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p><strong>ಜೈಪುರ</strong>: ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ್ ಏರೋಬ್ಯಾಟಿಕ್ ತಂಡ (ಎಸ್ಕೆಎಟಿ) ಹಾಗೂ ಸಾರಂಗ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಂಡಗಳು ಜೈಪುರದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜಲ್ ಮಹಲ್ನ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿವೆ.</p>.<p>ಸಾರಂಗ್ ತಂಡದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಲಘು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ (ಎಎಲ್ಎಚ್) ಆಗಿರುವ ಧ್ರುವ್ ಹಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದೆ. ಈ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಬಾಣ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಾಕಾರದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಜನರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ್ ತಂಡದ 9 ಹಾಕ್ ಎಂಕೆ–132 ವಿಮಾನಗಳು ತೇಜಸ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಬಳಿಕ ಹಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಾಕ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬ್ಯಾರೆಲ್–ರೋಲ್ (5 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದು ಏರಿಳಿತವಾಗಿ ಸಾಗುವುದು) ಪ್ರದರ್ಶನವು ನೋಡುಗರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. </p>.<p>ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ರಾಜೇಶ್ ಕಾಜ್ಲಾ, ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಂಕಿತ್ ವಸಿಷ್ಠ, ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಸಂಜೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೂ ಇದ್ದರು. ಈ ಮೂವರೂ ಜೈಪುರದವರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.</p>.<p>ಕೌಶಲ, ಶಿಸ್ತು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜತೆಯಲ್ಲೇ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಯುವಕರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಐಎಎಫ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರವೂ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>