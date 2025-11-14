Delhi Blast: 'ತ್ರೀಮಾ' ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಂಕಿತರು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಅಲ್– ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೂವರು ವೈದ್ಯರು, ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ, ಚಿತ್ರ, ನಕ್ಷೆ, ಸ್ಥಳದ ವಿವರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ‘ತ್ರೀಮಾ’ ಎಂಬ ಗೂಢಲಿಪಿಯ ‘ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್’ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. </p>.<p>ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ‘ತ್ರಿಮಾ’ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಮೆಸೇಜ್, ವಿಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೊ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಕರೆ, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>