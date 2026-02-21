ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026 : ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:18 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:18 IST
1

ಎಂಡೊಸಲ್ಫಾನ್ ಬಾಧಿತರಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ: ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮೊದಲ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ

2

ವಿದ್ಯುತ್‌: ಯೂನಿಟ್‌ಗೆ 50 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಖಚಿತ–ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಒಂದರಿಂದ ಜಾರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ

3

ರಣರಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಓಡುವ ಹೇಡಿಯಲ್ಲ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

4

ಎಸ್‌ಸಿ,ಎಸ್‌ಟಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಳ: ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೂರಾರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

5

ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

6

ಅಮೆರಿಕದ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ನಲ್ಲೇ ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಟಾಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವಕೀಲ

7

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಸಾಗಾಟ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಎಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವೇದಿಕೆ

8

ಜಮಖಂಡಿ| ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿ ಪಲ್ಟಿ: 2 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಸಾವು

9

ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

10

ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಯದ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುವತ್ತ ಹರ್ಮನ್ ಪಡೆ ಚಿತ್ತ

