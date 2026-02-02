ಟಿವಿಕೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ಮಣಿಸಬಲ್ಲದು: ವಿಜಯ್

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ</strong>: ಜನರ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷವು ಇಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಒಂದೇ ಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೋಮವಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟಿವಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯ 3ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಇಂದು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು ಮತ್ತು ಜನರು. ನೀವೇ ನನ್ನ ಬಲ, ಈ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ಅಲ್ಲದೇ,‘ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ತ್ರಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನ ಜನರಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿರುವ ಟಿವಿಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಎಂಕೆ, ಮೂರನೆಯದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜನರಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟಿವಿಕೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಯೇ ಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ಮಣಿಸಬಲ್ಲದು’ ಎಂದೂ ವಿಜಯ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>