ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ನದಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ಮಗ

<p><strong>ಇಟಾವಾ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): </strong>ಚಂಬಲ್ ಕಣಿವೆಯ ಕುವಾರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಗನೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮೃತ ವಿನೋದ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಅವರ ಮಗ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ತಿವಾರಿ(22) ಮಂಗಳವಾರ ಕುವಾರಿ ನದಿ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ. </p><p>ತಂದೆಯ ಅಸ್ಥಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ವೇಳೆ ಕಾಲುಜಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮೊಸಳೆಯ ಭಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಘಟನೆ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಅವರ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>