ಮತಕಳ್ಳತನದ 'ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್' ಶೀಘ್ರ ಬಹಿರಂಗ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

<p><strong>ಪಟ್ನಾ</strong>: ಮತಕಳ್ಳತನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ 'ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್' ಅನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶೀಘ್ರವೇ ಹೊರತರಲಿದ್ದು, ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮತಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಕುರಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಅವರು 'ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್'ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>'ಮತದಾರರ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆ'ಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಬಿಹಾರ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ನಾವು (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಿಜೆಪಿಗರೇ, ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಾಂಬ್ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ?, ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್. ನೀವು (ಬಿಜೆಪಿ) ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಹೊರಬರಲಿದ್ದು, ಜನರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತಕಳ್ಳತದ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಮೋದಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಖ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವೋಟ್ ಚೋರಿ (ಮತಕಳ್ಳತನ) ಎಂದರೆ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಳ್ಳತನ, ಉದ್ಯೋಗದ ಕಳ್ಳತನ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮತದಾರರ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆಯು ಬಿಹಾರದ ಒಟ್ಟು 25 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 110 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಸಾಗಿತ್ತು. ಯಾತ್ರೆಯು ಒಟ್ಟು 1,300 ಕಿ.ಮೀನಷ್ಟು ಕ್ರಮಿಸಿದೆ.</p>