ಜಗತ್ತಿನ ಒಂಟಿತನವೇ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲ: ಲೇಖಕಿ ಕಿರಣ್‌ ದೇಸಾಯಿ

<p><strong>ಲಂಡನ್</strong> : ಭಾರತೀಯ ಲೇಖಕಿ ಕಿರಣ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ 'ದಿ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಸೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ನಿ' ಪುಸ್ತಕವು ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ 'ಕಲಾತ್ಮಕ ಒಂಟಿತನ'ವನ್ನೇ (ಬೇಗುದಿ) ಆಧರಿಸಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ ಕಿರಣ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ವಸ್ತುವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕಿರಣ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯದ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯೊಂದರ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂಟಿತನದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಅಲ್ಲದೇ, 'ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ಒಂಟಿತನ ಹಾಗೂ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷರಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸದೇ ಎದುರಾದ ಬೇಗುದಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನೇ ಈ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಲಾತ್ಮಕ ಒಂಟಿತನದ ಬರಹವೆಂದೇ ಭಾವಿಸುವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>2006ರಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಅವರ 'ದಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್' ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಸ್ವರ್ಧೆಯ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೂಕರ್ ಪಡೆದ ಐದನೇ ಲೇಖಕರ ಸಾಲಿಗೂ ಕಿರಣ್ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.</p>