ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ–2026: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 14 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತಗಟ್ಟೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:47 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 14:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PoliticsAssembly ElectionsWest Bengal AssemblyWest BengalASSEMBLY ELECTION

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT