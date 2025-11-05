ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸತತ ಗೈರು: ಆಳಂದ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ DC

<p><strong>ಆಳಂದ (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ)</strong>: ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಆರೀಫ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಸಾರಿ ಆಳಂದದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.13ರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಪುರಸಭೆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಸತತ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿ ಪೌರಸಭೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1964ರ ಕಲಂ 16(2)(ಸಿ) ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದು, ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಗಲಭೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಫಿರ್ದೋಸ್ ಆರೀಫ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರ ಮೇಲಿವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಆಗಿದ್ದರು. ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಸತತ ಐದು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>