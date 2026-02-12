ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಸ ಗುತ್ತಿಗೆ: ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 63 ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಆಕ್ಷೇಪಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಬಿಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್‌ಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ತಾಕೀತು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:58 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:58 IST
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 63 ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆ | ಬಿಡ್‌ಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ: ಆರೋಪ | ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ತನಿಖೆ
