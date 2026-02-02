ಸೋಮವಾರ, 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ಜಲವಿವಾದ: ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:13 IST
Last Updated : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಇಂಗಿತ
ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಇಂಗಿತ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ: ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಪಟ್ಟು
ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ: ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಪಟ್ಟು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ: ಸಂಧಾನ ಸಭೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಹಿಷ್ಕಾರ
ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ: ಸಂಧಾನ ಸಭೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಹಿಷ್ಕಾರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ಜಲವಿವಾದ: ಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 'ಸುಪ್ರೀಂ’ ನಿರ್ದೇಶನ
ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ಜಲವಿವಾದ: ಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 'ಸುಪ್ರೀಂ’ ನಿರ್ದೇಶನ
RiverSupreme CourtdisputeDakshina Pinakini River

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT