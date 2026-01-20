ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
DGP Scandal | ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮ; ವಜಾ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು: ಪರಮೇಶ್ವರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 6:09 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 6:09 IST
G ParameshwaraSexual HarassmentDGP

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

