ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಅರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣ: ದೋಚಿದ್ದು ₹312 ಕೋಟಿ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ₹24 ಕೋಟಿ

ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ₹287.62 ಕೋಟಿ
ಆದಿತ್ಯ ಕೆ.ಎ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 0:00 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 0:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakaMoney Fraud Casescyber crimePolice departmentCheating caseonline cheatingCheatingCase

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT