ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ನನ್ನ ಹುಳುಕು ಬಿಚ್ಚಿಡು, ನಿನ್ನದನ್ನು ನಾನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವೆ: HDKಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಸವಾಲು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:08 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ; ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ‘ಎ‘ ಖಾತಾ: HDK ಭರವಸೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ; ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ‘ಎ‘ ಖಾತಾ: HDK ಭರವಸೆ
ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ; ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ‘ಎ‘ ಖಾತಾ: HDK ಭರವಸೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ: ಡಿಕೆಶಿ ಬೇಸರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ: ಡಿಕೆಶಿ ಬೇಸರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ: ಡಿಕೆಶಿ ಬೇಸರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

‘ಇಟಲಿ ಟೆಂಪಲ್‌’ಗೆ ಕಪ್ಪ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ: ಆರ್‌. ಅಶೋಕ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಇಟಲಿ ಟೆಂಪಲ್‌’ಗೆ ಕಪ್ಪ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ: ಆರ್‌. ಅಶೋಕ
‘ಇಟಲಿ ಟೆಂಪಲ್‌’ಗೆ ಕಪ್ಪ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ: ಆರ್‌. ಅಶೋಕ
DK ShivakumarKarnataka politicsHD Kumaraswamy

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT