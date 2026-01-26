<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ವಿನ್ಝೋ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸದೇ ಇರುವ ಮೂಲಕ ₹3,522 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (ಇ.ಡಿ) ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇ.ಡಿಯು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. </p>.<p>ವಿನ್ಝೋ ಕಂಪನಿಯು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೈಜ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿ ಆಟವಾಡುವ ಗೇಮ್ಗಳಾಗಿದ್ದವು (ರಿಯಲ್ ಮನಿ ಗೇಮ್–ಆರ್ಎಂಜಿ). ಈ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ), ಬಾಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಎಐ, ಬಾಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳನ್ನು ವಿಪರೀತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇ.ಡಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಚಂದಾದಾರರು ತಾವು ಪರಸ್ಪರರ ವಿರುದ್ಧ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹಣ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಎಐ ಅಥವಾ ಬಾಟ್ ಜತೆಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ವಂಚನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತ. ಈ ರೀತಿ ಎಐ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ₹734 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿರುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಬರುವಂತೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಚಂದಾದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಟವು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಚಂದಾದಾರರು ಗೆದ್ದರೆ, ಅವರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಡೆಗೆ ಹಣವನ್ನೂ ನೀಡದೆ, ಠೇವಣಿಯನ್ನೂ ವಾಪಸ್ ಮಾಡದೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಚಂದಾದಾರರ ಹಣ ಕಂಪನಿಯ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ರೀತಿ 2021ರಿಂದ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ವಿನ್ಝೋ ಕಂಪನಿಯು 25 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ₹3,522 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಈ ಹಣವನ್ನು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆಯೇ ₹230 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲು–ಸಾಲು ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಲೇ ₹690 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>