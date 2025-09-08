ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Betting Scam: ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ 24.5 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹2,000 ಕೋಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟು

ಶಾಸಕ ವೀರೇಂದ್ರ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹2,000 ಕೋಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟು
GoldEnforcement DirectorateEDBettingVeerendra Patil

