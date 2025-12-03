ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಫೇಮ್-2 ಯೋಜನೆ | ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 1,221 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಬಸ್‌: ಸಚಿವ ಭೂಪತಿರಾಜು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:53 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:53 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengaluruElectricelectric buses
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT