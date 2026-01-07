ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಯಲ್ಲೂ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ

ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್‌
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 4:59 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 4:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Upper Bhadra ProjectTunga badhra

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT