ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ಬೀಚ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ರಿಷಿತಾ–ದೇಚಮ್ಮ

ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ಬೀಚ್‌ ಗೇಮ್ಸ್‌
ಪ್ರದೀಶ್ ಎಚ್.ಮರೋಡಿ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 0:16 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 0:16 IST
