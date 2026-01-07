ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಕೆಎಸ್‌ಎಫ್‌ಎ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

‘ಅರುಮೈನಾಯಗಂ’ಗೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 20:08 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 20:08 IST
