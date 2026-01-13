ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜರ್ಮನ್‌ ಕಂಪನಿಗಳ ಜತೆ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್‌ ಮೆರ್ಜ್‌ ಚರ್ಚೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 15:25 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 15:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengaluruGermanyBosch

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT