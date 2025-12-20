ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

Hate Speech Bill: ‘ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ’ ಮಸೂದೆಗೆ ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಂಗೀಕಾರ

ಮಸೂದೆ ಪ್ರತಿ ಹರಿದು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಮಸೂದೆ ತರಲಿದೆ
ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್‌, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ
ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರೆ ಯಾರೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರೆ, ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ದ್ವೇಷ ಬಿತ್ತುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
ಎಂ.ನಾಗರಾಜ ಯಾದವ್‌, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸದಸ್ಯ
Belagavi sessionKarnataka AssemblyHate speech
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT