ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದಾಕ್ಷಣ ಸೇವಾ ಕಾಯಮಾತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:49 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:49 IST
ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಿನಗೂಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಗದಿತ ವೇತನದಡಿ ನಿಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡರೆ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಾಯಮಾತಿ ಕೋರಲು  ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
Karnataka High Court

