ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಕಾರಿನ ಪ್ರಹಸನ: ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
* ದಾಖಲೆ ಮೋಸ–ವಂಚನೆ ಆರೋಪ  * ಇದೇ 18ಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆರ್‌ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿಯಂತಹ ಕಾರನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆಯಾ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.
High Court of KarnatakaLuxury carsTransport Departmentseize

