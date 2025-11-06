ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಅಗರಬತ್ತಿ ಉದ್ಯಮದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭ: ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
ಮೂರು ದಿನ ನಡೆಯುವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಕುರಿತು ಗೋಷ್ಠಿಗಳು | ರಫ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
Shobha KarandlajeAgarbathi

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

