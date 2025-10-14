ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಕೊಲೆ.. CBI ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು: ಆರ್. ಅಶೋಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:23 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:23 IST
