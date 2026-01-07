ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ತಾಪಮಾನ: ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಬೀದರ್, ವಿಜಯಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಕನಿಷ್ಠಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.</p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 9 ಮತ್ತು 10 ರಂದು ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. </p><p>ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಒಣ ಹವೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಮುಂಜಾನೆ ಚಳಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಂಜಿನ ವಾತಾವರಣ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯಕಿಂತ 1 ರಿಂದ 3 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p><strong>ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ತಾಪಮಾನ (ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಳಲ್ಲಿ)</strong></p><p>ಬೀದರ್ (7.2)</p><p>ವಿಜಯಪುರ (8.2)</p><p>ಬಾಗಲಕೋಟೆ (8.8)</p><p>ಕೊಪ್ಪಳ (9.4)</p><p>ಧಾರವಾಡ (9.7)</p><p>ಗದಗ (9.7)</p><p>ಬೆಳಗಾವಿ (9.8)</p><p>ಕಲಬುರಗಿ (10)</p><p>ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ (10.3) </p><p>ವಿಜಯನಗರ (10.4)</p><p>ರಾಯಚೂರು (11.6)</p><p>ಹಾವೇರಿ (11.6)</p><p>ಶಿವಮೊಗ್ಗ (11.8)</p><p>ಯಾದಗಿರಿ(11.8)</p><p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (12.4)</p><p>ದಾವಣಗೆರೆ (12.5)</p><p>ಕೋಲಾರ (12.9)</p><p>ಬಳ್ಳಾರಿ (13)</p><p>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (13)</p><p>ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ (13.5)</p><p>ತುಮಕೂರು (13.6)</p><p>ಮೈಸೂರು (14)</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾ. (14.6)</p><p>ಹಾಸನ (15.1)</p><p>ಚಾಮರಾಜನಗರ (15.3)</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ (15.4)</p><p>ಕೊಡಗು (15.7)</p><p>ಮಂಡ್ಯ (15.8)</p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ (16.5)</p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (19)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>