<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶಿಪ್ರಾ ಗಿರಿ ಅವರ ಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ರೈಲ್ವೇಸ್ ತಂಡವು ಸೀನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 18 ರನ್ಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p><p>ಗುಂಪು ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಶುಭಾ ಸತೀಶ್ ಪಡೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿತು.</p><p>ಮೊಹಾಲಿಯ ಐ.ಎಸ್.ಬಿಂದ್ರಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ರೈಲ್ವೇಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಏಕ್ತಾ ಬಿಷ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಶಿಪ್ರಾ (126; 119ಎ, 4x13, 6x1) ಅಮೋಘ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆರುಷಿ ಗೋಯಲ್ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಸೂರೆ ಮಾಡಿದರು. ರೈಲ್ವೇಸ್ ತಂಡವು 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 251 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತು.</p><p>ಸವಾಲಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8 ರನ್ ಇದ್ದಾಗ ರೋಷಿಣಿ ಕಿರಣ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ನಾಯಕಿ ಶುಭಾ (43; 70ಎ, 4x4) ಹಾಗೂ ಶಿಶಿರಾ ಎ. ಗೌಡ (55; 93ಎ, 4x7) ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 91 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೇತರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮಿಥಿಲಾ ವಿನೋದ್ (31; 28ಎ, 4x5) ಹಾಗೂ ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ (46; 52ಎ, 4x4) ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದರು. ಆದರೆ, ಶ್ರಾಯೊಸಿ ಪಿ. ಐಶ್ (48ಕ್ಕೆ3) ಹಾಗೂ ಸಿಮ್ರನ್ ದಿಲ್ ಬಹದೂರ್ (32ಕ್ಕೆ2) ಅವರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎದುರು ಕೆಳಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಶುಭಾ ಪಡೆಯು 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 233 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿಸಿತು.</p><p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: </strong></p><p>ರೈಲ್ವೇಸ್: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 251 (ಶಿಪ್ರಾ ಗಿರಿ 126, ಆರುಷಿ ಗೋಯಲ್ ಔಟಾಗದೇ 43; ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕವಾಡ 44ಕ್ಕೆ1, ಸಹನಾ ಎಸ್. ಪವಾರ್ 39ಕ್ಕೆ1). ಕರ್ನಾಟಕ: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 233 (ಶುಭಾ ಸತೀಶ್ 43, ಶಿಶಿರಾ ಎ. ಗೌಡ 55, ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ 46; ಸಿಮ್ರನ್ ದಿಲ್ ಬಹದೂರ್ 32ಕ್ಕೆ2, ಶ್ರಾಯೊಸಿ ಪಿ. ಐಶ್ 48ಕ್ಕೆ3).</p>