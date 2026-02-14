ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
₹40,000 ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ; ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಕಾರಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ₹40,000 ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ; ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:41 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 18:41 IST
