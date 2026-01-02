ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ಏಪ್ರಿಲ್‌ 23, 24ಕ್ಕೆ ಸಿಇಟಿ: ಜನವರಿ 17ರಿಂದಲೇ ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭ

‌ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ‘ಸಿಇಟಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ’ ಬಿಡುಗಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 15:31 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 15:31 IST
